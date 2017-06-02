Песков рассказал о беседе Путина с премьером Иракского Курдистана

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Санкт-Петербург, 2 июня. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и премьер Иракского Курдистана Нечирван Барзани не обсуждали военные вопросы и поставки оружия.

Сегодня на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал контакты главы государства с премьером Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, отметив, что тема военных вопросов и оружия не поднималась. «Нет, вообще, речи об этом не было», — сказал он. По словам представителя Кремля, Путин и Барзани обсуждали сотрудничество РФ с курдами. «Обсудили в русле того, что подписал глава «Роснефти» Игорь Сечин, а он подписал ряд документов на поставку нефти, на другие виды сотрудничества с курдами», — пояснил Песков. Он также добавил, что сотрудничество продолжится.