Путин объяснил причину обиды Меркель

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Санкт-Петербург, 2 июня. Слова канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости европейских стран рассчитывать только на собственные силы объясняется накопившейся обидой. Об этом заявил в пятницу президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2017, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В мире есть не так много стран, которые обладают привилегией суверенитета. Не хочется никого обижать, но вот то, что сказала госпожа Меркель, продиктовано давно накопившейся обидой на то, что суверенитет-то ограничен», — отметил он.

По словам Путина, суверенитет европейских стран ограничен официально в рамках военно-политических союзов. Там прописано, что членам альянса можно делать, а что нельзя. На практике эти ограничения принимают более жесткие формы. Европейским государствам буквально говорят, что им делать.

«Кто разрешает? Начальство. А где начальство? Ну там, далеко. Россия очень дорожит тем, что мы этим суверенитетом обладаем. Но не как игрушкой. Суверенитет нужен для защиты интересов и собственного развития», — добавил глава государства.