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Сирия, 2 июня. В южной части Хомса боевики ССА** убили трех солдата «Хезболлы». САА освободила восемь деревень на юго-востоке Алеппо. ВВС международной коалиции разбомбили больницу в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли 18 авиаударов по позициям террористов ИГ* в районах Ар-Рихания и Аль-Каджли в пригороде Масканы; провели бомбардировку опорных пунктов боевиков ИГ в районах Ат-Тиба и Хибрат Гарбия к востоку от Хомса.

Сирийская арабская армия (САА): освободила восемь деревень на юго-востоке Алеппо; нанесла четыре авиаудара по опорным пунктам боевиков вблизи деревни Аль-Нуайма и в районе Аль-Маншия к югу от города Даръа; обстреляла позиции боевиков недалеко от населенного пункта Джиср Аш-Шугур на западе провинции Идлиб.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): открыло огонь по населенному пункту Джуб Аль-Джарра на востоке Хомса; устроило теракт в Багдаде.

Курды: понесли потери в результате нападения неизвестных боевиков у КПП вблизи города Аш-Шаддади.

Международная коалиция: разбомбила больницу в Ракке.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) продолжает широкомасштабное наступление в юго-восточной части Алеппо в районе города Маскана, расположенного вблизи границы с провинцией Ракка.

Во главе со спецотрядом «Тигров» подразделения правительственных войск в течение нескольких часов освободили восемь деревень на юго-востоке провинции. Об этом сообщает информационное агентство Al Masdar News. Многие отряды «Исламского государства»* уже начали отступать в направлении Ракки. В данный момент сирийская армия проводит операцию по зачистке оставшихся населенных пунктов вдоль оси Ханассер — Маскана. Проправительственные палестинские отряды «Лива Аль-Кудс» объявили о захвате холма Аль-Алям, передает военный источник в Twitter (NatDefFor).

ВКС РФ также интенсифицировали удары по позициям террористов ИГ в районах Ар-Рихания и Аль-Каджли в пригороде Масканы. Как сообщает местный источник в социальной сети Twitter (MesreenRevoluti), на данный момент было нанесено уже порядка 18 авиаударов. Сведений о нанесенном боевикам ИГ уроне пока нет.

Провинция Хомс

По данным новостного Twitter-канала (F_S_N_N), российские военные самолеты нанесли три авиаудара по опорным пунктам террористов ИГ в районах Ат-Тиба и Хибрат Гарбия к востоку от Хомса. Сведений о нанесенном уроне пока не поступало.

Террористы ИГ в свою очередь обстреляли населенный пункт Джуб Аль-Джарра, жертв среди бойцов САА и мирных жителей не зафиксировано.

Тем временем на территории Сирийской пустыни в южной части региона в ходе ожесточенных боев между проасадовскими войсками и Сирийской свободной армией (ССА) было убито трое солдата «Хезболлы», в том числе командир одного из отрядов Абдул Хамид Махмуд Шри. Напомним, «Хезболла» является ливанской шиитской организацией, выступающей на стороне армии Башара Асада, однако во многих странах, в том числе в Израиле, она считается террористической.

Провинция Даръа

Ожесточенные стычки отмечались сразу в нескольких районах административного центра провинции после того, как дополнительные подразделения сирийской армии прибыли в Даръа. Обе стороны готовятся к предстоящим прямым столкновениям и пока ограничиваются взаимными обстрелами, передает оппозиционный источник в Twitter (QalaatAlMudiq).

ВВС Сирии нанесли четыре авиаудара по опорным пунктам боевиков вблизи деревни Аль-Нуайма и в районе Аль-Маншия к югу от города Даръа. Данные о потерях среди боевиков еще формируются.

Провинция Идлиб

Сообщается, что артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков недалеко от населенного пункта Джиср Аш-Шугур на западе провинции Идлиб. Об этом сообщает источник Masar Press Net, подконтрольный вооруженной оппозиции. Напомним, территория провинции входит в одну из четырех зон безопасности. Напомним, весь регион целиком находится под контролем различных группировок вооруженной оппозиции, при этом в рядах боевиков нередко возникают конфликты. Из-за этого зачастую страдают мирные жители Идлиба.

По данным Twitter-канала (AllyOfTruth), член одной из бригад «Лива Махавир Аль-Ислам», в составе организации «Файлак Ар-Рахман», присоединился к коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой самым радикальным антиправительственным формированием «Джебхат Фатх Аш-Шам»***.

Между тем один из чиновников «Тахрир Аш-Шам» Ибрагим Аль-Атраш опубликовал призыв распустить все оппозиционные группировки и присоединиться к временному правительству Сирии, передает военный источник в Twitter (GIIMedia). Руководство «Тахрир Аш-Шам» уже отреагировало на заявление Аль-Атраша, отмечая, что, хотя они допускают некоторую свободу мнений, его комментарии должны относиться только к нему самому, а не ко всем членам организации.

Провинция Ракка

В провинции продолжается крупномасштабное наступление курдских отрядов SDF**** и YPG на Ракку. ВВС международной коалиции во главе с США вновь наносят авиаудары по позициям террористов «Исламского государства», однако страдает от этого гражданское население региона. Согласно информации, опубликованной в сети Telegram (UnitedNetworksFSNN), авиация коалиции разбомбила больницу в столице провинции, есть жертвы среди мирных жителей.

Кроме того, в результате бомбардировки коалиционной авиации в деревне Ас-Сувейдия погибли женщина и ребенок, также получил ранения мужчина.

Провинция Хасака

Источник, близкий к YPG, сообщает, что один боец курдских Отрядов народной самообороны (YPG) убит и еще один получил ранения в результате нападения двух неизвестных боевиков на мотоциклах у контрольно-пропускного пункта вблизи города Аш-Шаддади. Предполагается, что налет был организован террористами «Исламского государства». Напомним, большая часть провинции находится под контролем курдских подразделений, в южной части региона находятся территории, оккупированные радикалами ИГИЛ.

Тем временем в городе Аль-Маликия была восстановлена мобильная сеть спустя месяц после турецких авиаударов по данному населенному пункту. Город находится на северо-востоке провинции в непосредственной близости от границы с Турцией.

Ирак

Проправительственные подразделения «Хашд Аш-Шааби» продолжили широкомасштабное наступление в западной части Ирака, освободив пограничный переход на границе с провинцией Хасака. Ранее ополченческие отряды также освободили деревню Джаяр Галфас после столкновений с силами «Исламского государства» вблизи ключевого города Баадж на северо-западе Ирака. Напомним, представители Сирийской демократической армии (SDF) уже выступили с заявлением о том, что если «Хашд Аш-Шааби» попытаются войти в районы, занимаемые курдами, они встретят ожесточенное сопротивление.

В Багдаде произошел очередной теракт. Один солдат иракской армии убит и еще один получил ранения в результате взрыва придорожной бомбы в районе Аль-Радауния в западной части города.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)