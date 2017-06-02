Путин достучится до Трампа через стену американской политики — Рогозин

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Санкт-Петербург, 2 июня. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что президент Владимир Путин посылает в адрес администрации президента США Дональда Трампа определенные сигналы.

Рано или поздно эти сигналы пробьют стену дипломатического непонимания и достигнут своей цели, сообщил Рогозин журналистам.

«Если президент с таким напором, с такой энергией говорит про абсолютно нам всем понятные, но которые являются пока непробиваемой стеной американской политики, то это вовсе не означает, что он ее не пробьет в итоге», — добавил он.

Отметим, что в ходе своего выступления на ПМЭФ Владимир Путин прокомментировал скандал вокруг посла РФ в США Сергея Кисляка, обвинения американских властей во вмешательстве России в президентские выборы, а также выход США из Парижского климатического соглашения.

С 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум, который объединяет деловые круги со всего мира. В ходе мероприятия поднимаются вопросы экономики, актуальные в современном мире.