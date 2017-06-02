Додон уточнил у Путина, как Россия ответит на высылку дипломатов из Молдавии

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Санкт-Петербург, 2 июня. Россия не собирается предпринимать дополнительных действий в ответ на высылку дипломатов РФ из Молдавии. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Владимир Путин понял, что это не позиция большинства граждан, это позиция только тех, кто находится в правительстве и парламенте Молдавии. Большинство граждан Молдавии хотят дружить с Россией. И сегодня президент РФ меня заверил, что пока других шагов со стороны России не будет», — пояснил Додон.

Напомним, 29 мая молдавские власти объявили персонами нон грата пятерых сотрудников посольства России в Кишиневе. От посла РФ в Кишиневе Фарита Мухаметшина потребовали, чтобы российские дипломаты покинули Молдавию в течение 72 часов. В свою очередь МИД России объявил о выдворении пятерых молдавских дипломатов, которые отправятся на родину 3 июня.