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Москва, 2 июня. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала унизительным для США, что кто-то мог повлиять на их избирательную систему.

Ситуация с продолжающимися обвинениями со стороны американского истеблишмента в адрес России о якобы имевшем место влиянии на выборы в США выглядит «маниакальной». Такое мнение выразила сенатор Валентина Матвиенко. «Уже прошли выборы, на что повлияла Россия? У них в ряде штатов до сих пор вручную считают бюллетени», — сказала она. При этом Матвиенко назвала унизительным для США, что кто-то мог повлиять на американскую избирательную систему. Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков назвал все обвинения в адрес России голословными.