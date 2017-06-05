Хмеймим: истребители ВКС РФ в Сирии находятся на «низком старте»

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Хмеймим, 5 июня. Все самолеты ВКС РФ на российской авиабазе «Хмеймим» находятся в состоянии постоянной боевой готовности.

Российские летчики в Сирийской арабской республике помогают правительственным войскам САР бороться с террористическими группировками. Командование ВС РФ отмечает, что самолеты на базе «Хмеймим» находятся на «низком старте» и стоят полностью вооруженными. При ведении боевой операции в Сирии хорошо зарекомендовал себя многоцелевой истребитель Су-30СМ.

Основной задачей данного самолета является прикрытие боевых порядков основной ударной авиации. На своем борту Су-30СМ несет ракеты класса «воздух-воздух» и ракеты ближнего воздушного боя Р-73. Также на вооружении истребителя стоят авиационные бомбы АФАМ-250.