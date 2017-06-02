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Политика
В заложниках — обычные люди: Захарова отвергла применение фейков в инфовойне

В заложниках — обычные люди: Захарова отвергла применение фейков в инфовойне

18:18  2 Июня 2017
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В заложниках — обычные люди: Захарова отвергла применение фейков в инфовойне

Москва, 2 июня. Россия не станет перенимать тактику по созданию так называемых фейковых новостей в рамках идеологического противостояния с Западом. Об этом в пятницу заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы не будем создавать свои фейковые новости. Вопрос же не в том, кто выиграет эту (информационную — прим. ФАН) войну, ее невозможно выиграть. В заложниках находятся обычные люди», — отметила она.

По словам представителя МИД РФ, создание недостоверных новостей кончится тем, что люди потеряют доверие к традиционным СМИ и начнут искать другие источники информации. Напомним, что термин «фейковые новости» популяризировал президент США Дональд Трамп, который обвинял  телеканал CNN в распространении заведомо ложной информации.

#захарова
Геннадий Плющев
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