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Политика
Минкомсвязи РФ предлагает помощь сотрудникам закрытого на Украине «Яндекса»

Минкомсвязи РФ предлагает помощь сотрудникам закрытого на Украине «Яндекса»

18:23  2 Июня 2017
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Минкомсвязи РФ предлагает помощь сотрудникам закрытого на Украине «Яндекса»

Санкт-Петербург, 2 июня. Минкомсвязи РФ готово трудоустроить работников офисов «Яндекса», которые были закрыты на Украине, заявил глава российского ведомства Николай Никифоров на ПМЭФ.

Официальный представитель интернет-компании «Яндекс» Очир Манджиков накануне сообщил о закрытии офисов на Украине. Никифоров обратил внимание, что Минкомсвязи РФ готово трудоустроить работников закрытого на Украине представительства организации.

Минкомсвязи РФ предлагает помощь сотрудникам закрытого на Украине «Яндекса»

1 июня Манджиков обратил внимание, что «Яндекс.Украина» была включена в санкционный лист Киева, из-за чего компания не может даже заплатить зарплату сотрудникам, так как все счета заблокированы.

#никифоров #пмэф
Катерина Тимошенская
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