Минкомсвязи РФ предлагает помощь сотрудникам закрытого на Украине «Яндекса»
Санкт-Петербург, 2 июня. Минкомсвязи РФ готово трудоустроить работников офисов «Яндекса», которые были закрыты на Украине, заявил глава российского ведомства Николай Никифоров на ПМЭФ.
Официальный представитель интернет-компании «Яндекс» Очир Манджиков накануне сообщил о закрытии офисов на Украине. Никифоров обратил внимание, что Минкомсвязи РФ готово трудоустроить работников закрытого на Украине представительства организации.
1 июня Манджиков обратил внимание, что «Яндекс.Украина» была включена в санкционный лист Киева, из-за чего компания не может даже заплатить зарплату сотрудникам, так как все счета заблокированы.