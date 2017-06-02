Минкомсвязи РФ предлагает помощь сотрудникам закрытого на Украине «Яндекса»

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Санкт-Петербург, 2 июня. Минкомсвязи РФ готово трудоустроить работников офисов «Яндекса», которые были закрыты на Украине, заявил глава российского ведомства Николай Никифоров на ПМЭФ.

Официальный представитель интернет-компании «Яндекс» Очир Манджиков накануне сообщил о закрытии офисов на Украине. Никифоров обратил внимание, что Минкомсвязи РФ готово трудоустроить работников закрытого на Украине представительства организации.

1 июня Манджиков обратил внимание, что «Яндекс.Украина» была включена в санкционный лист Киева, из-за чего компания не может даже заплатить зарплату сотрудникам, так как все счета заблокированы.