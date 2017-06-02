Стали известны российские цены на обновленные BMW 1 и 2 серий

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Москва, 2 июня. BMW Group Россия назвала цены на обновленные BMW 1-й и 2-й серий, а также BMW M2 купе, сообщается в официальном релизе компании.

Стоимость базовой комплекции 1-й серии составит 1,52 млн рублей, спортивная модификация M140i xDrive обойдется в 2,72 млн рублей. В базовое оснащение входят шестиступенчатая механическая коробка передач и система активного рулевого управления Servotronic.

В качестве альтернативы может быть установлен и «автомат» или его спортивная версия, а также адаптивная подвеска и тормозная система М. Цены на модели 2-й серии купе BMW варьируются от 1,79 до 2,91 млн рублей.

Спорткар BMW M2 будет стоить не меньше 3,48 млн рублей. Автомобиль получил силовой мотор M TwinPower Turbo, мощность которого достигает 370 лошадиных сил. При этом заявленный средний расход топлива составит 8,5 литров на 100 км.