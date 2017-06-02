Спятили совсем — на голову нам сели и жвачку жуют: 20 лучших цитат Путина с ПМЭФ

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Федеральное агентство новостей публикует самые яркие цитаты президента Владимира Путина с пленарного заседания на полях ПМЭФ.

«Вольно», — пошутил Владимир Путин, приветствуя участников и гостей пленарного заседания на полях Петербургского экономического форума.

О партнерстве: Россия открыта к реализации бизнес-проектов и сотрудничеству. Нам нужна мудрость и ответственность, совместный поиск нестандартных решений. Необходимо использовать для этого потенциал такой универсальной организации, как ООН.

О лидерстве в Европе: Я не отношусь к числу европейских лидеров. Во всяком случае, они [главы европейских стран] так не считают. У России есть своя точка зрения.

О Парижском климатическом соглашении: Вы сами читали Парижские соглашения? [Беседуя с ведущей американского телеканала NBC News Мегин Келли]. Нет, не читала, я вижу. Вообще, Парижские соглашения — это очень правильный документ, направленный на реализацию одной из глобальных мировым проблем сегодняшнего дня — помешать изменению климата. Вопрос: в состоянии ли мы помешать изменению климата. Необходимо не допустить повышения температуры на два градуса.

О погоде и Трампе: Как-то мы, сидя здесь, пока не ощущаем, что температура растет. Кстати, мы должны быть благодарны президенту [Дональду] Трампу… Сегодня, говорят, в Москве даже снег был. Теперь все это можно свалить на него и на американский империализм. Они виноваты. Но мы этого делать не будем.

О том, что время есть и не стоит волноваться: Соглашение еще даже не вступило в силу. Оно должно вступить в силу с 2021 года. Так что у нас у всех еще есть время. Если мы будем конструктивно работать. Don’t worry, be happy (пропел Путин).

О ссорах вокруг НАТО: Ссоры вокруг НАТО? Помогают ли они России? В том смысле, что НАТО может развалиться? Ну, тогда помогут. Но пока что-то мы не видим развала. Я много раз уже задавался вопросом и даже публично его ставил: НАТО создавалась как инструмент борьбы в холодной войне с СССР и Варшавским договором. Сейчас нет ни договора, ни Союза, а НАТО существует. Возникает вопрос: а зачем?

О Брюсселе, Вашингтоне и борьбе с терроризмом: Мы только что провели крупную международную конференцию по вопросам безопасности на уровне Советов безопасности стран-партнеров. Приехали представители из 95 стран мира. И очень многие представители с американского континента, из Европы, нам на ухо нашептывали: «Нас уговаривали в Брюсселе и Вашингтоне не ехать в Россию. Ну это что такое? Люди, которые занимают такую позицию, они каким местом своего тела думают?

О мире и совместном партнерстве: Мир вообще, всегда и, особенно, в наше время, соткан из противоречий. Моя задача, и председателя Си Цзыньпина также, и премьер-министра [Нарендру] Моди, чтобы, несмотря на все противоречия, заходить не в тупики, а искать улицы. Причем улицы с двусторонним движением.

О вмешательстве в выборы в США: А вы читали эти отчеты? Публичную общественную версию - то есть никакую. А кто шил костюм? Карманы хорошо пришиты? Хорошо. Пуговицы? Тоже хорошо? Есть претензии к пуговицам? Нет, пришито намертво. Но костюм носить невозможно. Такое бывает? А вы мне про публичную версию. Я читал эти отчеты. В них нет ничего конкретного. Только предположения и выводы на основе предположений. Если конкретно, то будет предмет обсуждения. Как в одной организации, в которой я раньше работал говорили: «Адреса, явки, фамилии давайте. Где это все?». Что касается независимых источников, то нет ничего независимого в мире.

О суверенитете: В мире есть не так много стран, которые обладают привилегией суверенитета. Не хочется никого обижать, но вот то, что сказала госпожа [Ангела] Меркель, это продиктовано, в том числе, давно накопившейся обидой, что бы она там потом не ответила на то, что суверенитет-то ограничен. И в рамках военно-политических союзов, он, кстати, ограничен официально: прописано что можно, а что нельзя. А на практике это еще жестче — ничего нельзя, кроме того, что разрешают. Кто разрешает? Начальство. А где начальство? Ну там, далеко. Россия очень дорожит тем, что мы этим суверенитетом обладаем. Но не как игрушкой. Суверенитет нужен для защиты интересов и собственного развития.

О доказательствах, экспертах и IP-адресах: Какие отпечатки пальцев? Отпечатки копыт, скажите, рогов, там? Чьи эти отпечатки? Вы знаете сколько сейчас специалистов делают так, что это с вашего домашнего IP-адреса все будет организовано так, что это ваша девочка трехлетняя совершила атаку. Это не доказательства, а попытка переложить проблему с больной головы на здоровую. А проблема не в нас. Она внутри американской политики.

О победе Дональда Трампа в выборах: Команда Трампа просто оказалась более эффективной. Я и сам иногда думал: ну, перебирает мужик. Но оказалось, что он был прав: он нашел подход к тем группам населения и избирателей, на которых он сделал ставку, и они пришли, и проголосовали за него.

О проигрыше демократов и обвинениях в адрес России: А другая команда просчиталась. Признавать эту ошибку не хочется. Легче сказать, это русские виноваты, они плохие, а мы хорошие. Мне это антисемитизм напоминает. Это как «во всем евреи виноваты», понимаете? «Сам придурок, ничего сделать не может, — а евреи виноваты». Ничем хорошим такие настроения не заканчиваются… Прекратите.

О вмешательстве и американских СМИ: Вы посмотрите, что ваши коллеги у нас делают: забрались с ногами в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют. Развлекаются просто.

О российском после в Вашингтоне Сергее Кисляке: Я удивлен, такой бред несут. Какая-то катастрофа: наш посол с кем то встретился. Это его работа. Он что должен делать? Ходить по заведениям разным, за которые его с работы могут уволить? Его обвиняют в том, что он выполнял свою работу. Вы что там, спятили что ли совсем? Я даже ничего не знал, с кем он там встречался, о чем говорил. Да ни о чем они не говорили. Просто общие слова о том, как выстраивать нам отношения. Мы разве не должны эти отношения выстраивать? Истерия какая-то. Таблетку вам, что ли дать какую? Есть у кого таблетка? Ну честное слово. Нет, никаких договоренностей не было, даже к снаряду не подошли.

О санкциях: Санкции осуществляются в нарушении международных норм и правил. Те же США отстаивали тезис о том, что политика не должна вмешиваться в экономику, и сами же нарушили. Но события, которые привели к санкциям, спровоцировали сами США. Санкции, конечно, — это ничего хорошего, и лучше бы их не было. Но не смертельно.

О Донбассе: Россия не может исполнить минские соглашения в одностороннем порядке. В Киеве делают все, чтобы ничего не произошло к лучшему, а западные СМИ и политики не замечают того, что происходит на Украине: блокады Донбасса, закрытия российских СМИ, запрета российских соцсетей. Почему все молчат об этом? Почему все требования обращены к Москве? Если вы заварили эту кашу, а вы во многом ее заварили, сделайте что-нибудь, чтобы покончить с этой проблемой.

О поддержке «злого Асада»: Верю во что? В то, что [Башар] Асад — злой человек? А вы спросите других лидеров, которые с ним общались, он ведь чаще бывал в Европе, нежели в РФ после того, как избрался. Мы защищаем там не столько президента Асада, сколько сирийскую государственность.

О химическом оружии: Доказательств вины Асада нет. Сразу, как произошла атака, мы же предложили провести инспекцию прямо на аэродроме, откуда якобы взлетали самолеты с химическим оружием. И если там было применение, современные анализаторы и средства контроля точно бы это уловили. Отказались, никто не хочет. Разговоров много, а конкретных дел — ноль.