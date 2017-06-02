Стали известны новые подробности о пригодном для жизни периоде на Марсе

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Вашингтон, 2 июня. Марсоход Curiosity обнаружил на склонах горы Шарп в кратере Гейл следы древних озер, которые в значительной степени увеличивают шансы на существование жизни на Красной планете.

Водоемы с водой в гигантских древних озерах, существовавшие десятки миллионов лет назад на Марсе, говорят о высоких шансах наличия жизни на Красной планете. Известно, что следы озер были найдены американским марсоходом Curiosity на склонах горы Шарп. Благодаря полученным данным о геологии Марса, ученые могут сделать вывод об обитаемости планеты. Возможно, что изучение местности, где раньше находились озера, помогут обнаружить простейшие формы жизни, пишет InfoReactor.