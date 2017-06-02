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Новости Сирии
Сирия: коалиция США укрепляет позиции в районе КПП «Ат-Танф»

Сирия: коалиция США укрепляет позиции в районе КПП «Ат-Танф»

18:15  2 Июня 2017
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Сирия: коалиция США укрепляет позиции в районе КПП «Ат-Танф»

Эс-Сувейда, 2 июня. Международная коалиция во главе с США укрепила оборону своей базы около пропускного пункта «Ат-Танф».

По данным военных источников официальной причиной укрепления оборонительных позиций является «возможная угроза со стороны Сирийской арабской армии». В обращении коалиции не указывается, что американская база может частично находиться на территории Сирии.

Также в районе Ат-Танф расположены проамериканские отряды «Свободной сирийской армии», которую международная коалиция называет «умеренной» оппозицией. Командование коалиции решило отвести подразделения американского и британского спецназа в Иорданию, опасаясь приближения правительственных сил Сирии.

Сирия: коалиция США укрепляет позиции в районе КПП «Ат-Танф»

Ранее сообщалось, что ВВС США нанесли авиационный удар по конвою САА в провинции Эс-Сувейда.

#сирия #саа #сса #сувейда #ат-танф #колалиция сша
Алексей Громов
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