Сирия: коалиция США укрепляет позиции в районе КПП «Ат-Танф»

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Эс-Сувейда, 2 июня. Международная коалиция во главе с США укрепила оборону своей базы около пропускного пункта «Ат-Танф».

По данным военных источников официальной причиной укрепления оборонительных позиций является «возможная угроза со стороны Сирийской арабской армии». В обращении коалиции не указывается, что американская база может частично находиться на территории Сирии.

Также в районе Ат-Танф расположены проамериканские отряды «Свободной сирийской армии», которую международная коалиция называет «умеренной» оппозицией. Командование коалиции решило отвести подразделения американского и британского спецназа в Иорданию, опасаясь приближения правительственных сил Сирии.

Ранее сообщалось, что ВВС США нанесли авиационный удар по конвою САА в провинции Эс-Сувейда.