В Ханты-Мансийске врачи спасли от ожирения мужчину весом 185 кг

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В 30 лет Михаил весил 185 килограммов. Из-за лишнего веса у него были большие проблемы на работе и в жизни. Бариатрическая операция, проведенная хирургами Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска, не только вернула ему здоровье, но и помогла найти престижную работу. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Согласно статистике Минздрава, за последние 20 лет число людей с ожирением выросло вдвое. В России избыточный вес имеют 60% женщин старше 30 лет и 50% мужчин. А ведь именно лишние килограммы становятся пусковым крючком для возникновения сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

«От ожирения сегодня умирают больше, чем от рака и сердечно-сосудистых проблем. Ожирение повышает риск возникновения онкологических заболеваний в пять раз, а инфарктов и инсультов — в десятки раз. Если мы разрываем это порочный круг бариатрической операцией, то реально продлеваем пациентам жизнь», — уверен хирург-бариатолог, заведующий отделением хирургии №2 ОКБ ХМАО Валерий Матюшин.

При этом он подчеркнул, что по прогнозам в течение ближайших 20 лет людей с патологическим ожирением станет еще в четыре раза больше.

«Самым «тяжелым» пациентом в моей практике был молодой мужчина, который весил 185 килограммов. Он жаловался на постоянную слабость, с трудом переносил физические нагрузки, у него болели позвоночник и суставы, и самое ужасное — ему постоянно хотелось спать. Из-за этого даже проблемы на работе начались. Контролировать потребление пищи самостоятельно он уже не мог, начали развиваться сахарный диабет и гипертония, давление поднималось до 170 мм рт. ст. Появились проблемы с сердцем. И это в 30 лет!» — вспоминает Матюшин.

Как рассказал корреспонденту ФАН сам Михаил, проблемы с весом у него начались в 25 лет. В юности он занимался спортом, а когда женился, все как-то закрутилось. Кроме работы ни на что не оставалось времени. Нужно было кормить семью. А работа сидячая, в офисе.

«Я даже сам не заметил, как это произошло. В один момент жор открылся, и я уже не мог остановиться. А когда опомнился, то понял, что сам не справлюсь с ситуацией. Растолстел очень сильно. И уже не верил, что можно все исправить», — сказал Михаил.

Тогда Михаил обратился в окружную больницу. Врачи посоветовали сделать операцию — резекцию желудка, суть которой заключается в его уменьшении. По словам оперировавшего хирурга Валерия Матюшина, он удалил Михаилу ту часть желудка, в которой вырабатывается гормон голода.

«После операции желудок приобретает форму трубки. Мы удаляем ту его часть, в которой вырабатывается гормон голода «грелин». В итоге желание поесть снижается раз в восемь-десять, включается эндокринный механизм. Операция лапароскопическая, выполняется через небольшие проколы, что значительно сокращает сроки реабилитации — в больнице пациенты лежат не более трех дней. Но после выписки они находятся под нашим наблюдением, приезжают на обследования и консультации. Дело в том, что после резекции может развиться анемия, слабость, понизиться уровень сахара в крови, и наблюдение необходимо», — сказал хирург.

Операция прошла удачно. Примерно за год после резекции желудка Михаил похудел на 50 килограммов, а затем каждые три месяца терял еще по 20. Сейчас он весит 75 килограммов и вполне доволен жизнью. Все болячки исчезли вместе с килограммами.

«Я сижу на диете, держу себя в рамках. Вес остановился на отметке в 75 килограммов. Скажу честно: сейчас мне очень обидно, что был таким дураком и не верил в себя. Операция стала своего рода толчком к началу новой жизни. После нее сидел на жесткой диете — воде и каше. Мне где-то полгода хватило на реабилитацию. А сейчас уже просто в привычку вошло питаться правильно. По улице я теперь летаю. Нашел новую работу в сфере страхования. Стараюсь чаще ходить пешком, гуляю с детьми, езжу на велосипеде. Правда, со спортзалом до сих пор не получается, времени нет. Когда я недавно заехал в больницу, меня даже не узнали. Говорят, что столько килограммов как я, у них еще никто не скидывал», — улыбается Михаил.

По словам Матюшина, довольно часто ему приходится оперировать женщин, причем молодых. Из-за сильного ожирения многие из них не могут забеременеть. Некоторое время назад в клинику обратилась за помощью 24-летняя девушка, которая очень хотела ребенка, но при весе в 120 килограммов у нее это никак не получалось. После резекции желудка она за год скинула 35 килограммов, и ее мечта о малыше осуществилась.

«Мы в первую очередь занимаемся не внешним видом, а лечением метаболического синдрома и всем, что связано с патологическим ожирением. Резекция — это большая операция, направленная на спасение жизни и здоровья пациента, на то, чтобы у него не случился инсульт, инфаркт, не развились пневмония или гипертоническая болезнь, чтобы суставы остались крепкими, чтобы молодые женщины могли рожать детей», — отметил Матюшин.

Однако, подчеркнул он, пока за хирургическое избавление от ожирения россиянам приходится платить из собственного кармана. И это неправильно. Учитывая важность проблемы, уже давно пора ввести бариатрические операции в стандарты ОМС.

«В бариатрии сегодня лидируют США. Там такие операции внесены в страховые стандарты и пациенты из своего кармана не доплачивают. На Западе есть четкое понимание, что от ожирения сегодня умирают больше, чем от рака, инфарктов и инсультов. У нас же этот вопрос, к сожалению, до сих пор не решен», — подчеркнул Матюшин.