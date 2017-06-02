НАТО начинает скучать: Рогозин объяснил, почему альянс обречен

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Санкт-Петербург, 2 июня. Североатлантический альянс в конечном итоге ждет развал, поскольку у организации нет предмета деятельности. Об этом заявил в пятницу вице-премьер России Дмитрий Рогозин, выступая на ПМЭФ-2017.

По его словам, в настоящее время НАТО пытается создать образ врага в лице России, однако это вряд ли поможет военному союзу долго оставаться на плаву.

«НАТО развалится в итоге из-за того, что у них все равно нет предмета деятельности. НАТО начинает скучать, очень сильно хиреть тогда, когда у них сложно с образом врага», — отметил он.

Рогозин уверен, что в будущем НАТО потеряет смысл существования на фоне изменений, которые будут проходить в политике и экономике.