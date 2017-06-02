Манчини хочет заманить форварда сборной Италии в «Зенит»
Санкт-Петербург, 2 июня. Новый главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини заявил, что в будущем хочет увидеть в команде форварда «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти.
Манчини хочет лично убедить 23-летнего игрока переехать в Санкт-Петербург. Сумма отступных, прописанных в контракте Белотти, составляет 100 млн евро.
Манчини также может пригласить в «Зенит» форварда английского «Саутгемптона» Маноло Габбьядини.
В разное время источники сообщали о том, что в Белотти также заинтересованы итальянский «Наполи», мюнхенская «Бавария», мадридский «Атлетико», сообщает «Свободная пресса».
Ранее сообщалось, что Манчини официально возглавил «Зенит».
Официально: Роберто Манчини — главный тренер сине-бело-голубых! Benvenuto Mancini!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) June 1, 2017
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