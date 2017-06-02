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Спорт
Манчини хочет заманить форварда сборной Италии в «Зенит»

Манчини хочет заманить форварда сборной Италии в «Зенит»

18:09  2 Июня 2017
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Манчини хочет заманить форварда сборной Италии в «Зенит»

Санкт-Петербург, 2 июня. Новый главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини заявил, что в будущем хочет увидеть в команде форварда «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти.

Манчини хочет лично убедить 23-летнего игрока переехать в Санкт-Петербург. Сумма отступных, прописанных в контракте Белотти, составляет 100 млн евро.

Манчини хочет заманить форварда сборной Италии в «Зенит»

Манчини также может пригласить в «Зенит» форварда английского «Саутгемптона» Маноло Габбьядини.

В разное время источники сообщали о том, что в Белотти также заинтересованы итальянский «Наполи», мюнхенская «Бавария», мадридский «Атлетико», сообщает «Свободная пресса».

Ранее сообщалось, что Манчини официально возглавил «Зенит». 

 

#зенит #манчини #белотти
Алексей Громов
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