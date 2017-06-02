Главные новости 2 июня

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 2 июня.

Троицкая родительская суббота — 2017: когда отмечается, как поминать покойников, народные традиции, приметы, обряды и запреты, связанные русалками. Троицкая суббота — 2017: когда отмечается, как поминать покойников, приметы и запреты, коварство русалок.

Пресс-служба ВМС США сообщила о получении новейшего американского авианосца Gerald R. Ford. ВМС США получили на вооружение «авианосец будущего».

Военно-морские силы Соединенных Штатов получили новейший авианосец USS Gerald Ford. Об этом говорится в заявлении пресс-службы американских ВМС. Таким образом, американские военно-морские силы получили на вооружение самый дорогой военный авианосец на планете. Распил по-американски: зачем США самый дорогой авианосец в мире.

1 июня в Киеве в результате покушения ранен ичкерийско-украинский терррист Адам Осмаев. Пуля для «охотника на Путина»: что случилось на киевском Подоле.

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) выбрал окончательный дизайн седана из проекта Кортеж, фотографии которого уже появились в Сети. Рассекречен окончательный вариант дизайна седана проекта «Кортеж».

Американские ученые рассказали о полезных функциях жировых отложений человека. Выяснилось, что сальник показывает развитие воспалительных процессов в организме. Ученые: Жир на животе выполняет полезные функции.

Глава российского государства Владимир Путин в интервью голливудскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что не считает бывшего работника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена врагом американских устоев и интересов, но не разделяет некоторые его действия. Путин объяснил, почему не считает Сноудена предателем.

Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на президента России Владимира Путина, был ранен во время нападения на него в Киеве. Подозреваемый в подготовке покушения на Путина был ранен в Киеве.

САА готовит широкомасштабное наступление в провинции Алеппо, ИГ* снимает пропагандистские видеоролики. Сирия новости 2 июня 07.00: САА готовит наступление в Алеппо, ИГ снимает пропагандистские ролики.

Компания Toyota в июне снижает цены на ключевые модели бренда - Camry, Corolla и RAV4. Как сообщается в пресс-релизе компании, эта акция приурочена к 15-летию работы Toyota в России. В июне Toyota снизила цены в России на три ключевые модели.

* Организация запрещена на территории РФ.