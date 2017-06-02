ДНР назвала число жертв среди мирного населения в Донбассе с начала года

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Донецк, 2 июня. С начала года жертвами обстрелов украинской армии на территории ДНР стали 14 мирных жителей, еще 147 получили ранения. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«С 1 января по 2 июня 2017 года на территории Донецкой народной республики погибли 14 мирных жителей, в том числе ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 147 мирных жителей, в том числе восемь детей», — пояснила Морозова.

Она также добавила, что то с начала боевых действий в Донбассе на территории Донецкой народной республике погибли 4 442 человека, среди которых 75 детей и 599 женщин.