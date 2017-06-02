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Общество
Собянин пообещал заменить общественный транспорт электробусами

Собянин пообещал заменить общественный транспорт электробусами

17:46  2 Июня 2017
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Собянин пообещал заменить общественный транспорт электробусами

Санкт-Петербург, 2 июня. Власти Москвы планируют осуществить планомерную замену традиционных автобусов с двигателями внутреннего сгорания на новый электрический транспорт.

Об этом заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин во время подписания соглашения о создании национального консорциума развития автономного, подключенного, электрического транспорта. Подписание документа состоялось на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, появление электробусов  позволит улучшить экологическую обстановку в российской столице.

#собянин
Геннадий Плющев
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