Собянин пообещал заменить общественный транспорт электробусами

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Санкт-Петербург, 2 июня. Власти Москвы планируют осуществить планомерную замену традиционных автобусов с двигателями внутреннего сгорания на новый электрический транспорт.

Об этом заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин во время подписания соглашения о создании национального консорциума развития автономного, подключенного, электрического транспорта. Подписание документа состоялось на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, появление электробусов позволит улучшить экологическую обстановку в российской столице.