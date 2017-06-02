Есть где развернуться: после ПМЭФ-2017 Крым ждет новых инвесторов

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В I квартале 2017 года объем инвестиций в основной капитал Республики Крым вырос практически в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 23,2 млрд рублей. Крымский полуостров, заявляет министр экономического развития РК Андрей Мельников, стал уникальной экономической площадкой, на которой любой бизнес можно начать практически с нуля. Сейчас в регионе реализуется около 170 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более чем 200 млрд рублей, что сопоставимо с текущим объемом валового регионального продукта Крыма.

«Фактически прошлый год стал первым после референдума годом спокойных экономических отношений, что позволило инвесторам активизировать свою работу. Прошлый год условно можно назвать годом стабилизации, текущий год — это год первой хорошей положительной динамики», — отметил Мельников в ходе ПМЭФ-2017.

На Петербургском экономическом форуме глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал несколько соглашений, призванных еще более увеличить поток денежных средств, инвестируемых в экономику региона.

«Подписали ряд соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах с Ленинградской и Самарской областями, а также с Забайкальским краем. Подписание данных соглашений является лишь формализацией наших отношений. С каждым из этих субъектов Российской Федерации работаем давно, все представители органов власти контактируют между собой. Тем не менее мы не останавливаемся на достигнутом и наполняем содержанием подписанные документы», — рассказывает Аксенов.

Что ждет экономику Крыма в этом и следующем году? Продолжится ли положительная динамика, отмеченная Мельниковым? Разбирается Федеральное агентство новостей.

В том, что Крымский полуостров является столь лакомым кусочком для российских инвесторов, нет ничего необычного, считает Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

«Экономика Крыма действительно сейчас переживает очень неплохой период. И это касается не только туризма. К примеру, там строится очень много жилья, которое активно покупается россиянами. Также там выросли реальные доходы населения, причем не только из-за пенсий, но и благодаря повышению заработной платы», — поясняет он.

За последние три с небольшим года по всем основным показателям Крым уже догнал или даже перегнал экономику других российских регионов. Для того чтобы положительная динамика сохранялась и в дальнейшем, властям полуострова осталось решить только ряд юридических проблем.

«При этом не следует ждать вмешательства Москвы. Эти проблемы можно решить на местах уже сейчас, а не ждать, когда центральное правительство обратит на них внимание», — подчеркивает экономист.

Так, к примеру, в сфере земельного законодательства на полуострове до сих пор имеются некоторые проблемы, которые подчас приводят к недоразумениям по поводу того, кому именно та или иная земля принадлежит. Преимущественно это наследие украинских времен. Местные чиновники также, быть может, еще не до конца научились действовать в соответсвии с российскими регламентами, что потенциально может сдерживать приток инвестиций из других регионов РФ.

В любом случае, даже с поправкой на типичную любовь чиновников к победным реляциям и чрезмерно успешной статистике, следует признать, что Крым проделал огромный путь.

«Да, бюрократические преграды подчас все еще сдерживают инвесторов. Особенно они сейчас замедляют развитие крымского виноделия. Но вообще, у Крыма огромный потенциал. Есть простор, есть, где развернуться инвесторам, причем развернуться еще как», — подводит итог Василий Колташов.