Песков: Дата ответного визита Макрона пока не определена

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Санкт-Петербург, 2 июня. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки ответного визита французского лидера в Москву пока не определены.

Сегодня на полях Петербургского международного экономического форума пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о визите президента Франции Эммануэля Макрона в Россию, отметив, что они не определены. «Нет, пока непонятно», — сказал он. Напомним, что российский президент посетил Францию 28 мая. Визит Макрона будет ответным.