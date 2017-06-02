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Политика
Песков: Дата ответного визита Макрона пока не определена

Песков: Дата ответного визита Макрона пока не определена

17:46  2 Июня 2017
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Песков: Дата ответного визита Макрона пока не определена

Санкт-Петербург, 2 июня. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки ответного визита французского лидера в Москву пока не определены.

Сегодня на полях Петербургского международного экономического форума пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о визите президента Франции Эммануэля Макрона в Россию, отметив, что они не определены. «Нет, пока непонятно»,  — сказал он. Напомним, что российский президент посетил Францию 28 мая. Визит Макрона будет ответным.

Ирина Селезнева
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