В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа
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Санкт-Петербург, 2 июня. Подготовка встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа еще не началась, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков на ПМЭФ.
Ушакова спросили, началась ли подготовка встречи лидеров России и США.
«Нет пока», — констатировал помощник главы России.
Ранее во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме Путин прокомментировал заявление Трампа о выходе Америки из Парижского соглашения по климату.
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