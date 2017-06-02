Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа

В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа

17:42  2 Июня 2017
115

В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа

Санкт-Петербург, 2 июня. Подготовка встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа еще не началась, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков на ПМЭФ.

Ушакова спросили, началась ли подготовка встречи лидеров России и США.

«Нет пока», — констатировал помощник главы России.

В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа

Ранее во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме Путин прокомментировал заявление Трампа о выходе Америки из Парижского соглашения по климату. 

#путин #трамп #ушаков
Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть