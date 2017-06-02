В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа

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Санкт-Петербург, 2 июня. Подготовка встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа еще не началась, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков на ПМЭФ.

Ушакова спросили, началась ли подготовка встречи лидеров России и США.

«Нет пока», — констатировал помощник главы России.

Ранее во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме Путин прокомментировал заявление Трампа о выходе Америки из Парижского соглашения по климату.