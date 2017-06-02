Донбасс: ВСУ заявили о захвате нейтральной зоны на границе с ЛНР

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Киев, 2 июня. Украинские военные заявили о продвижении вглубь нейтральной зоны, разделяющей противоборствующие стороны в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба 93-й отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады ВСУ.

«Бойцы 93-й отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады ВСУ улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вперед на расстояние около 1,5 км в серую зону, ближе к Бахмутской трассе, где были оборудованы новые позиции», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что украинским силовикам удалось «выровнять линию фронта» на границе с Луганской народной республикой, а также занять господствующие высоты, которые позволят контролировать Бахмутскую трассу.