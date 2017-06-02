Уголовница-бомж похитила в Подмосковье иконы на 20 тысяч рублей

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Москва, 2 июня. В Подмосковье бездомная уголовница выкрала иконы на общую сумму 20 тысяч рублей, сообщили представители пресс-службы областного главка МВД РФ.

В Подмосковье похитили иконы стоимостью 20 тысяч рублей. Инцидент произошел в одном из домов в селе Покровское Истринского района.

Вор был задержан в Волоколамском районе. Кражу совершила уголовница-бомж.

«Неоднократно судимая злоумышленница, взломав окно, проникла в один из частных домов и похитила имущество, в том числе две иконы», — цитирует источник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Возбуждено дело по факту кражи.

Ранее пассажирский автобус сгорел дотла возле метро «Котельники» в Москве.