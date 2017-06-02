Пассажирский автобус сгорел дотла возле метро «Котельники» в Москве

В Избранное

Скопировать

Москва, 2 июня. Маршрутный автобус загорелся недалеко от станции московского метрополитена «Котельники». По словам многочисленных очевидцев, сначала пламя появилось в задней части транспортного средства.

Как стало известно, впоследствии огонь перекинулся на весь салон, также был слышен сильный хлопок. На место случившегося прибыли пожарные расчеты, через несколько минут пламя было ликвидировано. По предварительным данным, ни один человек в результате ЧП не пострадал.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, передает телеканал «360».

Напомним, ранее следователи возбудили уголовное дело после убийства двух людей во время перестрелки в районе Крылатское.