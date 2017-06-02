Байкер столкнулся с маршруткой на западе Москвы

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Москва, 2 июня. Сегодня на выезде из Дорогомиловского тоннеля на западе Москвы произошло ДТП, при котором столкнулись мотоциклист и маршрутка.

Мотоциклист был срочно госпитализирован после столкновения с маршрутным автобусом при выезде из Дорогомиловского тоннеля в сторону Кутузовского проспекта, сообщили в региональном ГИБДД. Известно, что столкновение произошло в момент, когда оба транспортных средства двигались в одном направлении. Информации о том, находились ли пассажиры в салоне маршрутки во время аварии, не сообщается. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины столкновения, пишет «Подмосковье 360»