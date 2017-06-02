В пригороде Дамаска прошла демонстрация против разделения Сирии — ФАН публикует видео

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В городе Дума, пригороде Дамаска, прошла мирная демонстрация против разделения Сирии. Местные жители говорят, что сириец, который согласится на разделение страны - предатель.

Анклав в оазисе Восточной Гуты остается по сию пору под контролем боевиков вооруженной сирийской оппозиции. В частности, город Дума находится под контролем боевиков группировки «Джейш аль-Ислам», а южная часть оазиса занята террористами запрещенной группировки «Джабхат Фатех аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», запрещена в РФ).

Молодой человек на видео выступил с небольшой речью, в которой сказал, что самое опасное сейчас, но, тем не менее, по-прежнему самое дорогое для него место на земле — это Восточная Гута, демонстранты поддержали выступающего. Все жители хотят скорейшего снятия осады, чтобы вернуться к нормальной мирной жизни.

Напомним, что ранее Президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность тем, что зоны деэскалации могут стать прообразом территориального разделения Сирии.