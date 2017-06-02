Австрия «преисполнена оптимизма» в вопросе антироссийских санкций

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 2 июня. Федеральный канцлер Австрии Христиан Керн на полях ПМЭФ заявил о негативных последствиях, которые имели антироссийские санкции для его страны.

«Я должен четко вам сказать, что Австрия поимела негативные последствия от санкций — 0,3% ВВП потеряли от санкций. Нам нужно сотрудничество», — констатировал политик. При этом он заметил, что Австрия, как европейская страна, вынуждена поддерживать решения, принятые в Брюсселе.

Керн также призвал искать решения остро стоящих политических вопросов. «Есть минские соглашения. Мы преисполнены оптимизма, что удастся решить проблему», — добавил канцлер.