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Политика
Австрия «преисполнена оптимизма» в вопросе антироссийских санкций

Австрия «преисполнена оптимизма» в вопросе антироссийских санкций

17:21  2 Июня 2017
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Австрия «преисполнена оптимизма» в вопросе антироссийских санкций

Санкт-Петербург, 2 июня. Федеральный канцлер Австрии Христиан Керн на полях ПМЭФ заявил о негативных последствиях, которые имели антироссийские санкции для его страны.

«Я должен четко вам сказать, что Австрия поимела негативные последствия от санкций — 0,3% ВВП потеряли от санкций. Нам нужно сотрудничество», — констатировал политик. При этом он заметил, что Австрия, как европейская страна, вынуждена поддерживать решения, принятые в Брюсселе.

Керн также призвал искать решения остро стоящих политических вопросов. «Есть минские соглашения. Мы преисполнены оптимизма, что удастся решить проблему», — добавил канцлер.

Ярослава Замысловатова
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