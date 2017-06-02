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Россия
Патрушев отметил значительное снижение уровня террористической угрозы в России

Патрушев отметил значительное снижение уровня террористической угрозы в России

17:28  2 Июня 2017
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Патрушев отметил значительное снижение уровня террористической угрозы в России

Москва, 2 июня. Уровень террористической угрозы в России за последние несколько лет заметно снизился благодаря эффективной работе компетентных органов. Такое заявление сделал в пятницу секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, за последние пять лет число преступлений террористической направленности снизилось в 10 раз.

«Эти результаты особенно важны на фоне участившихся случаев проявления терроризма за рубежом, в том числе в европейских странах», — отметил глава Совбеза, выступая на торжественном мероприятии в честь 25-летия организации.

#патрушев
Геннадий Плющев
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