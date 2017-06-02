Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
Путин призвал вместе ответить на вызовы, брошенные современному миру

Путин призвал вместе ответить на вызовы, брошенные современному миру

17:17  2 Июня 2017
99

Путин призвал вместе ответить на вызовы, брошенные современному миру

Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что мировые лидеры должны совместными усилиями заблокировать опасность.

«Бедность в мире. Если будет продолжаться социально-экономическое положение как сейчас, ничто не удержит поток мигрантов», — заявил глава государства, выступая на петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

Путин добавил, что то же самое сейчас происходит и с окружающей средой, которой также брошен вызов. Всем необходимо выработать общее правило поведения, которое обеспечит стабильность.

«Вместе выработали, вместе должны идти по пути реализации. Нас очень много объединяет, если мы сосредоточить усилия, мир будет меняться к лучшему», — этими словами президент завершил свое выступление на ПМЭФ.

#путин #мигранты #экология #пмэф
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть