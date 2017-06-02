Путин призвал вместе ответить на вызовы, брошенные современному миру
Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что мировые лидеры должны совместными усилиями заблокировать опасность.
«Бедность в мире. Если будет продолжаться социально-экономическое положение как сейчас, ничто не удержит поток мигрантов», — заявил глава государства, выступая на петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).
Путин добавил, что то же самое сейчас происходит и с окружающей средой, которой также брошен вызов. Всем необходимо выработать общее правило поведения, которое обеспечит стабильность.
«Вместе выработали, вместе должны идти по пути реализации. Нас очень много объединяет, если мы сосредоточить усилия, мир будет меняться к лучшему», — этими словами президент завершил свое выступление на ПМЭФ.