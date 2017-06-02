Путин призвал вместе ответить на вызовы, брошенные современному миру

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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что мировые лидеры должны совместными усилиями заблокировать опасность.

«Бедность в мире. Если будет продолжаться социально-экономическое положение как сейчас, ничто не удержит поток мигрантов», — заявил глава государства, выступая на петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

Путин добавил, что то же самое сейчас происходит и с окружающей средой, которой также брошен вызов. Всем необходимо выработать общее правило поведения, которое обеспечит стабильность.