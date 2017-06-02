Подросток в Петербурге получил 6 лет колонии за жестокое убийство любимой девушки

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Санкт-Петербург, 2 июня. Убивший свою возлюбленную ученик гимназии получил шесть лет исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе городского суда.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших в размере 1,5 млн рублей. Отметим, что тело 18-летней студентки Театральной академии обнаружили в парке «Сосновка» 31 мая 2016 года.

Через неделю сотрудники правоохранительных органов по подозрению в убийстве девушки задержали ученика петербургской гимназии. По версии следствия, парень пытался вернуть возлюбленную, когда они расстались. Девушка ему отказала, после чего юноша сорвался — он схватил нож и начал наносить ей беспорядочные удары по всему телу. Всего пылкий любовник нанес своей жертве 26 ножевых ранений, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».