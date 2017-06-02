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Новости Сирии
Даръа: САА понесла потери при столкновении с боевиками

Даръа: САА понесла потери при столкновении с боевиками

17:36  2 Июня 2017
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Даръа: САА понесла потери при столкновении с боевиками

Аль-Манишия, 2 июня. «Умеренная» оппозиция устраивает провокации в зоне деэскалации конфликта.

Сирийское агентство «Аль-Масдар» сообщает, что боевики устраивают регулярные обстрелы позиций правительственных войск с применением реактивных систем залпового огня и тяжелых ракет «Элефант». Отмечается, что в районе Аль-Манишия, который оказался разделен на две части, джихадистам удалось захватить один из опорных пунктов САА. Поступили данные о гибели десяти сирийских военнослужащих.

Ранее сирийские военные устроили засаду для конвоя боевиков, который перевозил подкрепление для оппозиционеров. На участке дороги Кафр-Акбаа на фугасе подорвался один из пикапов, прибывшее подкрепление попало под огонь ПЗРК. Уничтожено 15 террористов, еще 20 получили ранения.

 

#оппозиция #сирия #саа #даръа #аль-манишия
Алексей Громов
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