Даръа: САА понесла потери при столкновении с боевиками
Аль-Манишия, 2 июня. «Умеренная» оппозиция устраивает провокации в зоне деэскалации конфликта.
Сирийское агентство «Аль-Масдар» сообщает, что боевики устраивают регулярные обстрелы позиций правительственных войск с применением реактивных систем залпового огня и тяжелых ракет «Элефант». Отмечается, что в районе Аль-Манишия, который оказался разделен на две части, джихадистам удалось захватить один из опорных пунктов САА. Поступили данные о гибели десяти сирийских военнослужащих.
Ранее сирийские военные устроили засаду для конвоя боевиков, который перевозил подкрепление для оппозиционеров. На участке дороги Кафр-Акбаа на фугасе подорвался один из пикапов, прибывшее подкрепление попало под огонь ПЗРК. Уничтожено 15 террористов, еще 20 получили ранения.
САА подорвала конвой боевиков между н.п. Кафр Шамс и Акраба в северо-западном пригороде Даръа,— Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 1, 2017
15 боевиков уничтожено, более 20 ранено pic.twitter.com/Vowc3JO1gy