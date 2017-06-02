Минэкономразвития Крыма: Мы фиксируем экономический рост с начала 2016 года

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Санкт-Петербург, 2 июня. Крым уже второй год фиксирует уверенный экономический рост, который начался после адаптации региона к новым экономическим реалиям. Об этом в пятницу заявил глава министерства экономического развития республики Андрей Мельников в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Мы должны понимать, что ситуация в экономике в Крыму успокоилась только в начале прошлого года — с завершением этапа адаптации крымских компаний к новым экономическим реалиям, а также с окончанием серии стрессовых ситуаций, одной из которых была энергетическая блокада», — отметил он.

По словам чиновника, экономический рост в республике начался с первого квартала 2016 года. С этого же времени начался активный поиск инвесторов. Пока что к крымскому рынку проявляют интерес преимущественно малый и средний бизнес. Речь идет о бизнесменах из Швейцарии, Германии, с Виргинских островов, Кипра и Украины. Однако в Симферополе уверены, что после открытия транспортного коридора экономическая ситуация на полуострове кардинальным способом изменится, пишет «Экономика сегодня».