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Экономика
Путин призвал объединить усилия против реальных угроз

Путин призвал объединить усилия против реальных угроз

17:05  2 Июня 2017
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Путин призвал объединить усилия против реальных угроз

Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин призвал страны объединиться против реальных угроз.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава государства напомнил о том, что сейчас миру угрожают реальные угрозы.

«Мы прекрасно понимаем, с кем имеем дело. Мы достаточно страдали от действий террористов. Стоит вам только этих и этих использовать, завтра они против вас будут», — добавил он.

С 1 по 3 июня в Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум.

 

#путин #терроризм #пмэф
Алексей Громов
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