Путин назвал провокацией заявления о жертвах химоружия в Сирии

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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин сегодня в рамках ПМЭФ заявил, что высказывания о погибших от химического оружия жителях Сирии являются провокацией и ложной информацией.

Российский лидер подчеркнул, что президент Сирии Башар Асад не применял химическое оружие, однако им хотели воспользоваться противники официального Дамаска.

«Наши спецслужбы раздобыли информацию, что химическую атаку планировали повторить в других районах. Мы предали эту информацию огласке. Слава богу, у них хватило ума не делать этого», — заявил глава РФ.