Путин: Санкции подтолкнули к развитию ряд отраслей российской экономики

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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что санкции против РФ подтолкнули к развитию ряд отраслей российской экономики. Об этом глава государства заявил, выступая на полях Петербургского международного экономического форума.

«Кто пострадал от санкций? Те, кто ввели. Мы тоже пострадали. Главным образом ущерб нанесен нашим финансовым организациям. Но это подтолкнуло к развитию ряд отраслей. Сельское хозяйство - это феномен. Я не думал, что так будет. Если бы лет 10 назад были эти санкции, такого бы не произошло», — подчеркнул Путин.

Президент подчеркнул, что благодаря санкциям значительно выросли объемы несырьевого экспорта, что свидетельствует о структурных изменениях экономики российской экономики.