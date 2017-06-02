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Весь мир
Путин предложил Западу не вешать ярлыки на Асада и не поощрять «головорезов»

Путин предложил Западу не вешать ярлыки на Асада и не поощрять «головорезов»

17:03  2 Июня 2017
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Путин предложил Западу не вешать ярлыки на Асада и не поощрять «головорезов»

Санкт-Петербург, 2 июня. На Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин предложил предметно говорить о ситуации в Сирии.

Владимир Путин подчеркнул, что не стоит вешать на президента Сирии Башара Асада ярлыки и беспредметно называть его «злым человеком». Глава России отметил, что его противниками являются боевики, которые отрезают людям головы, при этом западные страны называли некоторых из них «здоровой оппозицией» и предлагали не бомбить их позиции.

Владимир Путин предложит западным коллегам совместно решать сирийскую ситуацию.

#владимир путин #сирия #башар асад #запад
Алексей Громов
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