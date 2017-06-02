Путин рассказал, как США поплатились за содействие «Аль-Каиде»

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Санкт-Петербург, 2 июня. Созданная США террористическая организация «Аль-Каида», запрещенная в РФ, нанесла удар по Всемирному торговому центру 11 сентября 2001 года, напомнил президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума.

Президент России призвал страны объединяться против реальных угроз. К одним из таких он отнес терроризм.

«Мы прекрасно понимаем, с кем имеем дело. Мы достаточно страдали от действий террористов, — констатировал Путин. — Стоит вам только этих и этих использовать, завтра они против вас будут. Вот создали «Аль-Каиду», 11 сентября «Аль- Каида» нанесла удар».

Глава России призвал иностранных партнеров думать о долгосрочных перспективах.

Ранее Путин прокомментировал заявление лидера США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату.