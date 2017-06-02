Путин пошутил на ПМЭФ об «однополярном» мире: Американка тут сидит и всеми командует

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 2 июня. Российский президент Владимир Путин заявил, что мир перестал был однополярным, при этом пошутил в адрес американской журналистки — «сидит тут, нами командует».

Российский лидер Владимир Путин в рамках выступления на площадке ПМЭФ заявил, что обсуждается много важных проблем. «Додон сказал, что мир перестал был однополярным . Нет, американка сидит тут, нами командует. Мне последнее слово дала», — пошутил он.