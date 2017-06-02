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Весь мир
Путин пошутил на ПМЭФ об «однополярном» мире: Американка тут сидит и всеми командует

Путин пошутил на ПМЭФ об «однополярном» мире: Американка тут сидит и всеми командует

17:10  2 Июня 2017
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Путин пошутил на ПМЭФ об «однополярном» мире: Американка тут сидит и всеми командует

Санкт-Петербург, 2 июня. Российский президент Владимир Путин заявил, что мир перестал был однополярным, при этом пошутил в адрес американской журналистки   — «сидит тут, нами командует».

Российский лидер Владимир Путин в рамках выступления на площадке ПМЭФ заявил, что обсуждается много важных проблем. «Додон сказал, что мир перестал был однополярным . Нет, американка сидит тут, нами командует. Мне последнее слово дала», — пошутил он.

 

Ирина Селезнева
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