«Союз МС-03» доставил двух космонавтов с МКС на Землю

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Москва, 2 июня. Корабль «Союз МС-03» вернулся на Землю. Из космического полета возвратились российский космонавт Олег Новицкий и французский астронавт Тома Песке, сообщили в Центре управления полетами (ЦУП).

Пребывание космонавтов на МКС продлилось 197 суток. «Союз МС-03» впервые доставил на Землю не трех, а двух космонавтов.

Капсула с космонавтами вошла в плотные слои атмосферы Земли, после чего они совершили успешную посадку.

Ранее сообщалось, что двое членов экипажа МКС перешли на «Союз МС-03» для возвращения на Землю.