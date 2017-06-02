Европа — это где-то далеко: как будет работать «безвиз» для Украины и Грузии

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Наконец-то, Украина и Грузия могут спокойно выдохнуть — они получили желанный безвизовый режим со странами Европейского союза. Однако мало кто по-настоящему понимает истинный смысо случившегося. На самом деле доля жителей этих стран, которые имеют право на безвизовое посещение государств Евросоюза, сильно ограничена.

Как будет работать «безвиз» для Украины и Грузии? На этот вопрос корреспондента Федерального агентства новостей ответил эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

«Практический эффект от «безвиза» Украине и Грузии еще только предстоит оценить, но на примере той же Молдавии уже можно делать определенные выводы. Три страны постсоветского пространства, обладающие безвизовым режимом, имеют ряд общих проблем, напрямую влияющих на возможность граждан этих стран воспользоваться привилегированным правом пересечения границы с Евросоюзом», — пояснил эксперт.

В целом, отметил Журко, правила пересечения границы для трех стран практически идентичны. Пожалуй, главной проблемой для их граждан — по крайней мере, большинства — является отсутствие финансового потенциала для осуществления безвизовых поездок.

«Возьмем пример Украины. Согласно данным Минсоцполитики Украины, средняя зарплата в стране установлена на уровне 6700 гривен (около 250 долларов). Да, конечно, установлен прогноз на 7100 гривен (около 270 долларов), но показатели апреля текущего года наоборот фиксируют снижение на 1,5%. Но, во-первых, сказано — не всегда сделано. Во-вторых, даже сейчас показатели средней зарплаты, на мой взгляд, слишком завышены. К примеру, почти половина регионов не дотягивают до среднего общеукраинского показателя. Однако если брать как показатель средний доход, в евроисчислении выходит около 230 евро. Насколько можно разгуляться в Европе на эти деньги? Это ясно уже из минимальной стоимости европейских отелей в чуть менее 50 евро в сутки. Первоочередное требование на границе, в случае если цель поездки туристическая, — это предоставление брони на гостиницу. А ведь требуется еще страховка и подтвержденные деньги на обратный билет. Кроме того, основным требованием является еще и наличие биометрического паспорта. И все это только на стадии въезда. В свою очередь ряд стран Евросоюза выставил свои условия по минимальным суммам, которые нужно иметь на сутки пребывания в той или иной стране. Они значительно превышают те самые ориентировочные 50 евро», — рассказал Журко.

По словам эксперта, даже при полном соблюдении требований нет гарантий беспрепятственного попадания в Европу. Пропускать или не пропускать человека, решает пограничная служба стран Евросоюза, и пока конкретные причины таких решений никто не озвучивал. Прецеденты уже имеются. Конечно же, затраты на путевки, страховки, бронь гостиниц в этих случаях возмещать никто не будет.

«Не трудно предположить, что основная цель поездок, указанная теми же украинцами, будет именно туристической, что будет отвечать действительности лишь частично. Ведь достаточно большой процент людей будет пытаться маскировать поездку на нелегальные заработки под турпоездку. Насколько продуктивной окажется такая маскировка, покажет время, но уже сейчас европейские миграционные ведомства предупреждают о том, что будут внимательно контролировать потоки из Украины и Грузии. По последним опросам, доля украинцев, желающих воспользоваться «безвизом», составила 42%. Но уже сейчас очевидно, что по карману «безвиз» будет только для обеспеченных украинцев. Тех, кто, в общем-то, и ранее без особых проблем ездил в Европу, «переплачивая» лишние 30 долларов за визу», — уверен Журко.

Как заметил эксперт, Киев, ставя себе в заслугу принятие «безвиза», рассчитывает на небывалый всплеск поездок. И в качестве наглядного примера зачастую приводит показатели Молдавии. Так, из трех с половиной миллионов граждан Молдавии в первый год после отмены визового режима в странах Евросоюза побывало около 400 тысяч человек. Кивая на положительную динамику поездок в ЕС молдаван, оптимисты забывают посмотреть на то, куда именно ездят молдаване. Основными направлениями для граждан Молдавии в ЕС являются Румыния и Болгария. Однако еще до либерализации визового режима ситуация была аналогична.

«Это объясняется тем, что визовую проблему часть граждан Молдавии решили для себя получением второго паспорта этих государств, задолго до либерализации визового режима с Европой. У людей есть вполне легальная работа. И даже по части гражданских прав они ничем не отличаются от граждан этих стран. Кстати, похожий фактор региональности работает и на Украине. Среди желающих воспользоваться «безвизом» 61% — жители западных областей. До безвизового режима они ориентировались на Польшу, Чехию и Италию. Многие имеют на руках так называемую «карту поляка». Достаточное большое число жителей Закарпатья обзавелись паспортами Венгрии. Та же Румыния не первый год проводит активное внедрение своих паспортов на территории Черновицкой области», — пояснил Артем Журко.

Эксперт отметил, с введением «безвиза» многие «заробитчане» хотят открыть для себя Германию. Однако украинцам будет крайне сложно составить конкуренцию тем же постепенно легализующимся африканским беженцам. Тем более, что основные рабочие места там по большей части уже застолблены «еврозаробитчанами» — теми же поляками, прибалтами, венграми и румынами. Ввиду неопределенности и нереализации обещаний по трудовому «безвизу», значительное число граждан по-прежнему предпочитают для трудовой деятельности Россию. После Майдана число трудовых мигрантов в России незначительно снизилось. Впрочем, число людей, приехавших с иными целями, наоборот увеличилось.

«Русофобские украинские власти, видимо, желают заставить силой своих трудовых мигрантов, выбравших российское направление, переориентироваться на Европу. В последнее время активно разрабатывается введение виз с РФ. Думаю, расчет строится на то, что и Россия в качестве ответного шага прибегнет к таким же мерам. Но ведь может и не прибегнуть. Что тогда?» — добавил Журко.

Что касается Грузии, отметил эксперт, то говорить что-то определенное пока рано. Прошел только месяц, и еврокомиссар Йоханнес Хан успел отрапортовать о 10 тысячах граждан Грузии, успевших воспользоваться «безвизом».