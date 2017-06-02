Недостаточно показывать пальцем на Россию: Путин напомнил о новых санкциях Украины

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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, напомнил о решении президента Украины Петра Порошенко расширить санкции против РФ. Киев делает все, чтобы ситуация ухудшилась, считает глава государства.

Он также вспомнил о многочисленных черных списках киевских властей, в которые попадают российские журналисты и артисты.

«Вот вы журналист? Почему вы молчите? Недостаточно только показывать пальцем на Россию», — обратился глава государства к прессе.

С 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум, который объединяет деловые круги со всего мира. В ходе мероприятия поднимаются актуальные проблемы экономики.