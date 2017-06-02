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Политика
Путин рассказал, по каким законам живет современный мир

Путин рассказал, по каким законам живет современный мир

16:48  2 Июня 2017
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Путин

Санкт-Петербург, 2 июня. Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на площадке ПМЭФ заявил, что в мире «действует какое-то кулачное право, злоупотребление силой», поэтому появляются такие региональные проблемы как кризис вокруг КНДР.

Глава государства Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что в мире действует «какое-то кулачное право, злоупотребление силой». «Пока оно будет, будут такие проблемы, как в КНДР, когда маленькие страны не видят другого выхода для защиты, кроме ядерного оружия», — сказал президент. 

Алексей Громов
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