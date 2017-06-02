Путин прописал США таблетку от истерии из-за российского посла

Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин в шутку предложил вылечить таблеткой тех, кто выдвигает обвинения в адрес российского посла Сергея Кисляка.

Путин прокомментировал сложившуюся ситуацию с послом РФ в США Сергеем Кисляком, в адрес которого звучат обвинения со стороны американских политиков, подозревающих Москву во вмешательстве в выборы президента Штатов.

«Я даже ничего не знал, с кем он там встречался, о чем говорил. Да ни о чем они не говорили, просто общие слова о том, как выстраивать нам отношения. Ничего конкретного они не обсуждали. Истерия какая-то. Таблетку вам что ли дать», — заявил он в ходе ПМЭФ.