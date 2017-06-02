Путин пристыдил американских журналистов: На шею сели и ноги свесили

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Санкт-Петербург, 2 июня. Американские журналисты слишком активно вмешиваются во внутренние дела России, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Посмотрите, что делают ваши коллеги американские в нашей внутренней политике. Они ж на шею сели, ноги свесили, с жвачкой. Заканчивайте давайте. И вам легче станет, и нам», — заявил Путин в ходе своего выступления на площадке ПМЭФ.