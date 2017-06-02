Путин признал заслуги Совбеза в обеспечении национальных интересов РФ

В Избранное

Скопировать

Москва, 2 июня. Президент России Владимир Путин отметил важную роль, которую играет Совет безопасности РФ при решении ключевых проблем страны. Об этом глава государства заявил в приветственном обращении к членам Совбеза, текст которого зачитал глава организации Николай Патрушев.

«Именно здесь вырабатывались и принимались важнейшие решения в сфере обороны, обеспечения национальных интересов, социально-экономического развития страны, ее участия в глобальных и региональных процессах», — отметил президент.

По его словам, именно на основе экспертного и аналитического потенциала Совбеза формировалось стратегическое планирование и принимались общенациональные цели.