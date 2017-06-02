Путин осадил ведущую ПМЭФ, которой «показались» обвинения Трампа в адрес России

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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин поймал американскую ведущую Меган Келли на Петербургском международном экономическом форуме на дезинформации о словах главы США Дональда Трампа о российских хакерах.

Во время обсуждения на ПМЭФ темы так называемых российских хакеров ведущая заявила, что даже сам Трамп признавал их роль в выборах главы государства.

«Мы все должны брать примеры с американских журналистов. Меган демонстрирует высший пилотаж профессии, — заметил Путин. — Я вот только что привел пример. Опять дезинформация… Разве Трамп сказал, что он победил, потому что Россия помогла?»

На этот вопрос Келли ответила, что ей кажется, что Трамп так говорил.

«Ну это вопрос просто мировой политики: раз вам так показалось…» — заключил Путин.

Ранее Путин рассказал Келли, матери троих детей, о материнском капитале в России.