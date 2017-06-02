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Политика
Путин осадил ведущую ПМЭФ, которой «показались» обвинения Трампа в адрес России

Путин осадил ведущую ПМЭФ, которой «показались» обвинения Трампа в адрес России

16:38  2 Июня 2017  /обновлено: 16:46  02 Июня 2017
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Путин осадил ведущую ПМЭФ, которой «показались» обвинения Трампа в адрес России

Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин поймал американскую ведущую Меган Келли на Петербургском международном экономическом форуме на дезинформации о словах главы США Дональда Трампа о российских хакерах.

Во время обсуждения на ПМЭФ темы так называемых российских хакеров ведущая заявила, что даже сам Трамп признавал их роль в выборах главы государства.

«Мы все должны брать примеры с американских журналистов. Меган демонстрирует высший пилотаж профессии, — заметил Путин. — Я вот только что привел пример. Опять дезинформация… Разве Трамп сказал, что он победил, потому что Россия помогла?»

Путин осадил ведущую ПМЭФ, которой «показались» обвинения Трампа в адрес России

На этот вопрос Келли ответила, что ей кажется, что Трамп так говорил.

«Ну это вопрос просто мировой политики: раз вам так показалось…» — заключил Путин.

Ранее Путин рассказал Келли, матери троих детей, о материнском капитале в России.

#путин #трамп #пмэф
Катерина Тимошенская
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