Отпечатки рогов и копыт: Путин с юмором отреагировал на поиски «руссских хакеров»

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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин с юмором отреагировал на поиск доказательств якобы причастности РФ к кибератакам. Глава государства в рамках ПМЭФ подчеркнул, что IP-адрес можно подделать и устроить хакерскую атаку с любого адреса.

«Какие отпечатки пальцев? Отпечатки рогов, копыт», — отреагировал он на слова ведущей о поиске доказательств кибератак, включая отпечатки пальцев.

Путин добавил, что хакеры могут сделать так, что подозрение может пасть даже на трехлетнюю девочку.

Добавим, также российский лидер прокомментировал скандал вокруг посла РФ в США Сергея Кисляка. По словам Путина, российского дипломата обвиняют в том, что выполнял свою работу.