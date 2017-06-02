Новости ДНР и ЛНР: Донецк обстреливают на глазах у еврокомиссара, ВСУ наступают в «серой зоне», СБУ ловит дезертиров

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Донбасс, 2 июня. ВСУ продвинулись на полтора километра вглубь «серой зоны». Нацбатальоны и СБУ становятся заградотрядами на пути дезертиров. Павел Климкин привез еврокомиссара Йоханнеса Хана на «экскурсию» к линии соприкосновения. Последние новости ДНР и ЛНР в материале — Федерального агентства новостей.

Ползком в «серую зону»

То, что украинские силовики периодически совершают вылазки в так называемую «серую зону» — нейтральную полосу, разделяющую позиции ВСУ и ополчения народных республик — уже ни для кого не секрет. Тем не менее сегодня впервые за долгое время ВСУ решили изменить контуры линии разграничения официально.

93-я отдельная гвардейская механизированная Харьковская бригада на полтора километра продвинулась в нейтральную зону Донбасса, ближе к Бахмутской трассе. При этом факт подобных «маневров» подтверждают и сами украинские военные. Сообщение о наступлении 93-й бригады появилось на ее официальной странице в Facebook.

Там, впрочем, утверждается, что, согласно минским соглашениям, эта территория и так должна находиться под контролем Киева. Таким образом, вторжение в «серую зону» интерпретируется киевскими силовиками как «выравнивание линии фронта». Якобы, занимая господствующие высоты в данном районе, бойцы 93-й бригады стремятся лишь создать лучшие условия для обороны.

Наступление, которого нет

При этом в Киеве продолжают старательно отрицать факт того, что украинские военные проводят активные наступательные действия в Донбассе.

«Украинские военные не осуществляют наступательных действий, не пересекают линию разграничения, которая была определена минскими договоренностями», — настаивает официальный представитель украинского министерства обороны Андрей Лысенко. По его словам, военные только переносят опорные и наблюдательные пункты для обеспечения безопасности и сохранения жизней военнослужащих.

СБУ и нацбаты против ВСУ

Как бы там ни было, не все так хорошо в рядах украинской армии, как хотелось бы ее руководителям в Киеве. По данным военного командования ДНР, Генштаб Украины начал массированную операцию по отлову и аресту военнослужащих, дезертировавших из военных частей в Донбассе.

«В соответствии с требованиями начальника генерального штаба Украины, военной службе правопорядка в ВСУ совместно с командирами воинских частей и военными комиссарами поставлена задача организовать в период с 1 по 30 июня 2017 года широкомасштабные мероприятия по розыску военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места несения службы», — сообщает заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Для поиска дезертиров Киев уже направил в так называемую зону АТО подразделения Нацгвардии Украины и СБУ. На этой неделе было зафиксировано прибытие целого батальона Национальной гвардии в Дзержинск. Кроме того, нацгвардейцы были замечены в селе Елизаветовка. Три отряда спецназа СБУ расположились в населенных пунктах Курахово и Красногоровка.

«Все эти подразделения будут исполнять функцию «заградительных отрядов» и удерживать поток беглецов с передовых позиций 72 и 92 бригад ВСУ», — резюмирует замкомандующего.

Еврокомиссар на линии соприкосновения

Нарастающее напряжение по всей линии разграничение, между тем, нисколько не мешает киевскому руководству проводить в Донбассе показательные «экскурсии» для сочувствующих европейских лидеров.

Сегодня с ознакомительным визитом на линию соприкосновения прибыли министр иностранных дел Украины Павел Климкин и еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан. После осмотра прифронтовой территории этих двоих ждет «насыщенная программа в Мариуполе». После этого планируется, что высокий европейский гость посетит Днепр.

Впрочем, приезд Хана, как представляется, нисколько не сказался на воинственности ВСУ. Сегодня утром на протяжении трех часов украинская артиллерия вела интенсивный огонь по поселку Александровка Петровского района на западе Донецка.