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Маскана, 2 июня. Правительственные войска открыли новый фронт в юго-восточной части провинции Алеппо.

Командование ВС САР заявило об открытие нового фронта против боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). На помощь «Силам Тигра» движутся три крупных формирования.

Отмечается, что 30-я дивизия Республиканской гвардии Сирии, палестинские подразделения «Аль-Кудс» и Национальные силы самообороны начали наступление в районе Ханассер. Конечной целью военной операции станет соединение отрядов гвардейцев и «Тигров», ведущих осаду последнего оплота «Халифата» на востоке Алеппо.

Ранее «Вечерняя Москва» написала, что ВМФ РФ атаковал террористов в Сирии крылатыми ракетами.

* Организация запрещена на территории РФ.