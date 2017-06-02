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Новости Сирии
Алеппо: Республиканская гвардия пробивается на помощь «Тиграм» у Масканы

Алеппо: Республиканская гвардия пробивается на помощь «Тиграм» у Масканы

16:31  2 Июня 2017
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Алеппо: Республиканская гвардия пробивается на помощь «Тиграм» у Масканы

Маскана, 2 июня. Правительственные войска открыли новый фронт в юго-восточной части провинции Алеппо.

Командование ВС САР заявило об открытие нового фронта против боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). На помощь «Силам Тигра» движутся три крупных формирования.

Алеппо: Республиканская гвардия пробивается на помощь «Тиграм» у Масканы

Отмечается, что 30-я дивизия Республиканской гвардии Сирии, палестинские подразделения «Аль-Кудс» и Национальные силы самообороны начали наступление в районе Ханассер. Конечной целью военной операции станет соединение отрядов гвардейцев и «Тигров», ведущих осаду последнего оплота «Халифата» на востоке Алеппо.

Ранее «Вечерняя Москва» написала, что ВМФ РФ атаковал террористов в Сирии крылатыми ракетами.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #алеппо #иг #гвардия
Алексей Громов
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